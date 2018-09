3 ka grupo nga nagtinguha pagpalagpot ni Duterte gipabantayan

Gibutyag ni Presidente Rodrigo Duterte ang plano sa oposisyon nga palagputon siya sa puwesto sa Oktubre.

Matud sa Presidente nga adunay nakuha silang impormasyon nga giplanohan sa Partido Liberal, Senador Antonio Trilanes IV ug Kilusang Komunista ang pagpalagpot kaniya sa puwesto.

Apan miingon ang Presidente nga wala siya nahadlok nga ikudeta ug sama sa iyang gibalik-balik nga pamahayag, nga manaug siya sa puwesto kung adunay interesado nga mohulip sa iyang puwesto.

“Tatlo mga yan, bantayan nyo. Iyang yellow Liberals, Trillanes pati ang politburo. So tatlo yan, they are praying for my ouster. Kung kayo kayo lang n’yan, magbakbakan lang tayo, matulog na lang ako,” matud sa Presidente.

Matud niya nga iyang gipaabot nga mosamot ka init ang ouster plot batok kaniya sa sunod nga bulan.

“Kudeta, kudeta wala.yan. It does not even the word appeal to me at all. Kung idealist ka man o may prinsipyo na tao, ‘yang tatlong yan bantayan nyo. Iyan yung mag-o-oust na, oust Duterte and it will go into a higher October ganun,” dugang pamahayag ni Presidente Duterte.