3 ka electric coop sa Negros Occidental mangayog dugang singil sa koryente

Tulo ka electric cooperatives sa Negros Occidental ang nangayog dugang singil sa konsumo sa kuryente sa mga residente katong Hulyo.

Ang ika duhang pagsaka karong bulana sa Central Negros Electric Cooperative (Ceneco), Negros Occidental Electric Cooperative (Noceco) at Northern Negros Electric Cooperative (Noneco) tungod sa dugang feed-in tariff allowance (FIT-All) nga mitaas niadtong Hunyo.

Una nga mipahibalo ang tagdumala sa Ceneco nga mopasaka silag P0.2290 per kilowatt hour (kWh) gikan sa P11.7019 per kWh sa Hunyo hangtud sa P11.9309 per kWh sa Hulyo.

Subay sa advisory nga gipagawas ni General Manager Sulpicio Lagarde Jr., ang dugang bayranan mopaingon kini sa pagsaka sa generation charge tungod kay misaka usab ang presyo niini.

Ang maong pagsaka sa presyo mandu kini sa Energy Regulatory Commission.

Lakip na niini ang Energreen Power Development and Management Inc., nga mipasaka ug P0.0560 per kWh; Power Sector Assets and Liabilities Management generation rate adjustment mechanism ug pagsaka sa currency exchange rate sa kantidad nga P0.2940 per kWh; ug Kepco-Salcon Power Corporation fixed rate, P0.0817 per kWh.

Subay niini giawhag ni Lagarde nga i-monitor sa mga residente ang ilang nakonsumo nga kuryente ug dili ang pagsaka sa peso nga maoy naka-impluwensya sa pagtaas sa koryente matag bilan. ()