3 ‘Ipit Gang’ nasakote

ARESTADO ang tatlong hinihinalang mi­yembro ng ‘Ipit Gang’ na nambibiktima sa mga pampasaherong bus matapos nilang tangayin ang cellphone ng isa sa kanilang nabiktima kamakalawa nang gabi sa Pasay City.

Sa detention cell ng Station Investigation and Detective Management Branch ang bagsak ng tatlong suspek na kinilala ni Senior Supt. Noel Flores, hepe ng Pasay City Police na sina Michael Lapuz, 36, nakatira sa no. 4844 Molave St., Old Santa Mesa, Maynila; Anton Bitoy, 33, ng no. 1090 Bulante St., Pinagbuhatan, Pasig City at Eduardo Solatorio, 45, residente ng no. 66 Bigpair, Malinao, Pasig City.

Base sa pahayag ng biktima na nakila­lang si Hector Villegas Jr., nasa hustong gulang, bandang alas-9:30 nang gabi nang gitgitin siya ng mga suspek habang siya ay sakay ng isang pampasaherong bus sa EDSA Malibay ng nasabing lungsod.

Ayon kay Senior Supt. Flores, bumaba ng bus ang biktima at nang makita nito ang mobile patrol na sakay sina PO2 Rondel Asuncion at PO1 Dexine Licudine, humingi ito ng tulong sa mga ito.

Sa isinagawang follow-up operation ng mga pulis ay tumugma sa description ng biktima ang tatlong kalalakihan na namataan nilang naglalakad sa may footbridge ng EDSA, Malibay, ng nasabing lungsod.

Nagpositibo na sila ang tumangay sa cellphone ng biktima matapos ma-recover ito sa kanila at nakuha rin ang dalawang patalim.

Samantala, nakatakdang sampahan ng kaso ang tatlong suspek.