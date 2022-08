3 HVI timbog sa P5M shabu

Tatlong umano’y high-value target sa iligal na droga ang dinakip sa isang buy-bust operation sa Pasig City noong Sabado.

Kinilala ni Pasig City Police Station officer-in-charge PCol. Celerino M. Sacro ang mga suspek na sina Mohaimen Rangaig, 26-anyos, na kabilang sa top 5 sa listahan ng Regional HVI priority database; Matet Makabel, 33-anyos, kapwa residente ng 683 R. Castillo St., Brgy. Kalawaan, Pasig City at Isabel Tobosa, 26-anyos, ng Block. 5 Lupang Arienda, Brgy. Sta. Ana sa Taytay, Rizal.

Inilatag ang buy-bust operation sa no. 683 R. Castillo St., kung saan ay nakumpiska mula sa mga suspek ang 13 transprent sachet ng pinaniniwalaang shabu, anim pang nakataryadang plastic sachet ng umano’y ilegal na droga na may kabuuang timbang na halos 800 gramo at nagkakahalaga ng P5,440,000, digital weighing scale at boodle money na ginamit na buy-bust money.

Dinala ang mga suspek sa National Headquarters-Forensic Unit sa Camp Crame para sa drug test at laboratory examination. Inihahanda na rin ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa ilalim ng Article II ng Republic Act 9165 o The Comprehensive Dange¬rous Act of 2002 laban sa mga ito.