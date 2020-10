3 holdaper timbog sa curfew

Naudlot ang planong panghoholdap ng tatlong lalaki matapos masita sa isang checkpoint at mahulihan ng patalim at droga habang sakay ng tricycle kamakalawa ng gabi sa Barangay San Joaquin, Pasig City.

Nakilala ang mga suspek na sina Kenneth Regala y Claudian, 24; Aries Abalora y Maniling, 18-anyos at Jonathan Acanul Jr y Jacobe, 21, pawang taga-Pasig City.

Inaresto ang mga suspek alas-10:40 Martes ng gabi sa Tatco cor. Villa Bernardo, San Joaquin, Pasig City matapos sitahin ng mga barangay tanod dahil sa pagsisiksikan sa isang tricycle na paglabag sa physical distancing at curfew habang nagpapatupad ng Oplan Galugad at checkpoint ang mg tauhan ng Sub-Station 4 at Bantay Pasig Division ng Barangay San Joaquin, Pasig City.

Makaraang sitahin ay agad tumakbo ang mga suspek. Hinabol ang tatlo ng mga pulis at tanod hanggang sa ma-trap at nang kapkapan ay nakuhanan ng isang kitchen knife, baton at ice pick. Nakuha din ang isang ziplock plastic sachet na naglalaman ng dried marijuana leaves na nagkakahalagang P120.00.

Hinala ng Pasig Police target mangholdap ng mga suspek subalit naudlot sa maagap na pagmamasid ng mga barangay katuwang ang pulis. (Vick Aquino)