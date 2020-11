3 heneral ng PNP nagpositibo sa virus

Kinumpirma kahapon ni Philippine National Police (PNP) chief General Debold Sinas na tatlong heneral ang nagpositibo sa coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Kinilala ni Sinas ang tatlong heneral na sina outgoing Northern Police District Director (NPD) Police Brig. Gen. Ronnie Ylagan, Firearms and Explosive Office (FEO) Director Brig Gen Rommil Mitra, at Brig Gen. Joey Runes, mula sa office of the chief PNP.

“Kaya hindi sila naka-attend ng command conference (Sabado) kasi nga mga positive na sila and it’s good kasi at least may early detection tayo,” pahayag ni Sinas sa isinagawang press briefing kahapon sa Camp Crame.

Ayon pa kay Sinas na target niya ang regular swab test sa kada grupo sa Camp Crame kasama na ang mga miyembre ng PNP Press Corps na nauna nang na swab test nakaraang Linggo ang ibang miyembro.

“Dito sa loob ng Camp Crame ipapatupad rin namin yung targeted group swabs para malaman natin kung sino. Now kung gusto niyo media magpa swab puwede rin po. You could avail para po kapag nagdi-deal tayo sigurado tayo na walang hawaan okay. Just coordinate with the PIO kung sino yung regular. Huwag kayo matakot, at least alam niyo na infected kayo then you could protect yourself. We could also since you are our partners, we could also bring you to our isolation facilities. Ang kailangan lang namin sumunod sa panuntunan at direktiba,” saad ni Sinas.

Base sa datos ng PNP Health Service mayroong kabuuang 8,103 PNP personnel ang nagpositibo na sa COVID-19 habang 370 na lang ang aktibo sa ngayon matapos makarekober na sa nasabing sakit ang 7,707 habang 26 na ang nasawi.(Edwin Balasa)