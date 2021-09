3 Fil-Am bumida sa video music award

Muling humakot ng parangal ang Filipino-American singer na si Bruno Mars sa MTV Video Music Awards o VMA.

Ito’y para sa pinakabago niyang sikat na kanta na “Leave the Door Open.”

Kasama ni Bruno Mars sina Anderson Paak at Silk Sonic sa pagkuha ng ‘Best R&B’ at ‘Best Editing’.

Pero hindi lang si Bruno Mars ang Filipino-American na kinilala sa nasabing award show.

Ang 18-anyos na singing sensation na si Olivia Rodrigo ay na­kakuha ng limang nominations.

Dito, ang kanta ni­yang “Driver’s License” ay hinirang na ‘Song of the Year’ at ‘Push Per­formance of the Year’.

Ito ang unang awitin mula sa kanyang debut album na “Sour”.

Si Olivia ay kinilala rin bilang ‘Best New Artist’ sa MTV VMA 2021.

“I feel so grateful that I get to write mu­sic and make stuff that I love and call it my job,” banggit ng babaeng Fil-Am sa pagtanggap ng parangal.

Nanomina din siya sa ‘Best Pop’ at ‘Artist of the Year’ categories na na­sungkit naman ni Justin Bieber.

Samantala, ang Fili­pino-American rapper na si Saweetie ay nagwagi naman sa “Best Friend” music video, kasama si Doja Cat. Nasungkit nila ni Alec Contestabile ang ‘Best Art Direction’.

Hindi siyempre mawawala ang Korean international sensation na BTS, na tinanghal na ‘Group of the Year’ at nanalo na ‘Best K-pop’ para sa kanilang kantang “Butter”.

Ang iba pang nanalo ay sina Harry Styles para sa ‘Best Choreography’ sa kantang “Treat People with Kindness”. Wagi rin sina Machine Gun Kelly, Foo Fighters at John Mayer.

Nagtanghal naman sa nasabing award show sina MTV icon Madonna, Alicia Keys at Ed Sheeran. (Kiko Cueto)