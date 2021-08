3 Fil-Am bumida sa proyekto ng NASA

Pinagtibay ng House Committee on Science and Technology ang resolusyon na kumikilala sa tatlong Filipino-American na may ginampanang mahalagang papel sa ligtas na pag-landing ng Perseverance Rover sa Mars noong Pebrero.

Pinupuri ng House Resolution 1611 ang galing at talino na ipinakita nina Gregorio G. Villar III, Genevie V. Yang, at Edward Gonzales sa US National Aeronautics and Space Administration (NASA) project.

Ayon kay Pasig City Rep. Roman Romulo, may-akda ng resolusyon, inilunsad ang Mars 2020 noong Hunyo 30, 2020 upang mapag-aralan ang Jezero Crater ng Mars sa pamamagitan ng Perseverance rover at Ingenuity helicopter.

Isa sa pinakamahalagang bahagi ng misyon ay tiyakin na tama ang Entry, Descent and Landing (EDL) ng spacecrafts.

Si Villar ang head ng verification and validation engineer para sa EDL Phase at noong Pebrero 18, 2021 ay matagumpay na nakapag-landing ang Perseverance rover sa Mars.

Si Yang naman ang isang Flight Systems Engineer ng NASA JPL, at bahagi ng team na sumuri sa flight software ng Perseverance rover. Siya ang pinuno ng Uplink team na gumagawa ng command na ipinadadala habang ito ay naglalakbay sa kalawakan.

Si Gonzales naman ang Lead Engineer ng Electromagnetic Compatibility team na tumiyak para makakakolekta ang Perseverance ng mga datos at maipadadala ito sa mundo sa kabila ng electromagnetic noise. (Billy Begas)