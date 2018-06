3 estudyanteng Pinoy wagi sa Greece math Olympiad

HUMAKOT ng medalya ang tatlong estudyanteng Filipino sa 22nd Junior Balkan Mathematical Olympiad (JBMO) na ginanap sa Rhodes, Greece noong Hunyo 19-24.

Sumikwat ng silver medal sina Daryll Carslten Ko ng St. Stephen’s High School, at Sean Eugene Chua ng Xavier School, habang bronze medal naman ang inuwi ni Deanne Gabriell­e Algenio ng Makati Science High School.

Nakipagtagisan ang pambato ng Pilipinas sa mga kinatawan ng Albania, Azerbaijan, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Hellas, Dating Yugoslav Republic of Macedonia, France, Republic of Moldova, Kazakhstan, Montenegro, Romania, Serbia, Turkey, at Turkmenistan.

Sa nasabing contest, ang mga participant ay binigyan ng apat at kalahating oras upang sagutin ang apat na tanong sa Algebra, Geometry, Number Theory at Combinatorics. Ang bawat topic ay may sampung puntos kaya’t 40 ang magiging perfect score.

Ang tatlong pambatong bansa ay sinamahan ni Kerish Villegas, isa sa trainer ng Mathematics Trainer’s Guild, Philippines.