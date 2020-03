3 COVID-19 patient sa QC pinauwi sa bahay

Dahil umano sa kakulangan sa pasilidad, pinuwi na sa kanilang tahanan ang tatlong pasyente na tinamaan ng coronavirus disease (COVID-19), ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte.

Dagdag pa ng alkalde, ang tato ay nabibilang sa mga urban poor at ginagawa ng pamahalaang lungsod para maiwasan ang pagkalat ng virus.

“They’re all confirmed positive. They are not admitted. So, that’s a little shocking and a little disturbing, I think.”

Sinabi pa ni Belmonte, “They are showing, fortunately, just very, very mild symptoms. And I think, probably, they might be asymptomatic that’s why also there’s a little bit of lack of concern to isolate them in a facility.”

Ang dalawa umanong biktima ay manageable naman ang kondisyon habang ang isa ay nasa congested area.

Sinabi ni Belmonte na sa ngayon pinagiisipan niya paano maia-isolate ang nagpositibo sa COVID-19 o maging ang mga nakatira sa mga congested area.

Ang pamahalaang lungsod ay may hotel facility na ginawang ospital para sa person under investigation (PUI). At sa ngayon umano ay pinagiisipan umanong magreserba ng kahit isang kuarto na nasabing hotel para sa mga nagpositibo sa (COVID-19) na ngapapakita umano ng hindi naman malalang simptomas para maialis sila sa komunidad. Ito ay umano ay isa lang sa mga pagpipilian na tinitignan ng pamahalaan.

Ayon kay Belmonte, ang kakulangan umano sa espasyo sa pasilidad pangkalusugan ang nagbunsod na ipairal ang protocol na pauwiin sa kanilang mga bahay ang ilan habang inaantay ang kanilang test result. (Riz Dominguez)