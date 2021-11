3 Chinese boss minaltrato mga trabahador sa ukay-ukay

Nailigtas mula sa isang bodega sa Navotas City ang ilang trabahador na bukod umano sa minaltrato at kulang sa suweldo ay kinukulong pa.

Ito ay matapos magsagawa ng joint operation ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group – National Capital Region, Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development at ni-raid ang warehouse.

Isinagawa ang raid matapos magreklamo ang mga nakatakas na trabahador sa nasabing imbakan ng mga second-hand na damit o `ukay-ukay.’

Ayon sa ulat, pinapabuhat umano sa mga trabahador ang mabibigat na damit sa loob ng 12-14 kada araw ngunit kulang ang kanilang sahod. Reklamo ng isang trabahador, kinukulong din umano sila sa bodega.

Kasama sa naligtas ang dalawang menor de edad na manggagawa.

Inaresto naman ng mga pulis ang tatlo nilang Chinese na amo at isang katiwala at itinanggi ang paratang sa mga ito. (Sherrylou Nemis)