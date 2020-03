3 Chinese binitbit sa pekeng passport stamp

Pinigil ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) na nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 2 ang tatlong Chinese nationals na nagtataglay ng pinekeng stamps sa passport.

Sa ulat na ipinarating kay BI Commissioner Jaime Morente, kinilala ang tatlong Tsino na sina Qiu Qilong, Su Lianfa, at Wang Huiting na naharang nang tangkain nilang sumakay sa flight ng Philippine Airlines papuntang Ho Chi Minh, Vietnam.

“Upon verification of our records, it was confirmed that they falsified their previous travel history,” sabi ni BI Port Operations Division Chief Grifton Medina. “In their passports you would see that they arrived last February, but our database clearly shows that they’ve been here without leaving since January,” dagdag nito.

Ibinahagi ni Medina na ang kanilang centralized database ay naglalaman ng lahat ng impormasyon sa paglalakbay sa padating at paalis na mga pasahero, kaya ang “huwad ng mga tulad nito sa mga travel documents ay madaling makita ng mga immigration officer.”

Ang tatlo ay agad na pinabalik sa kanilang port of origin kasabay ng pagsama sa kanilang pangalan sa blacklist ng BI. (Mina Aquino)