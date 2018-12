3 Balangiga bell proteksiyunan ninyo — Duterte

IGINIIT ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mamamayan ng Balangiga na proteksiyunan ang tatlong Balangiga bells na isinoli sa bansa ng Estados Unidos.

Ang paalala ay ginawa ni Duterte sa makasaysayang “handover” ng mga kampana sa mga lokal na opisyal sa Balan­giga, Samar.

“I therefore trust that our kababayans in Balangiga and the rest of the country will ensure the protection of these gems and will continue to preserve and promote our culture and history,” bahagi ng talumpati ni Duterte.

Binati rin ni Duterte ang mga mamamayan sa kanilang naiambag sa kasaysayan na naging mahalaga para sa pagbabalik ng Balangiga bells sa bansa.

Nakatitiyak ­umano si Duterte na kasama natin ang mga ninuno na nagdiriwang sa pagbabalik ng Balangiga bells at ang pagkakabuong muli ng dignidad ng mga Pilipino.