3 bagitong pusher timbog sa buy-bust

Timbog ang umano’y tatlong bagitong tulak ng shabu matapos silang malaglag sa pulis na umiskor sa kanila ng droga sa isang buy-bust operation sa Valenzuela City kahapon.

Kinilala ni P/Col. Salvador Desturia Jr., officer-in-charge ng Valenzuela Police, ang mga suspek na sina Angelito Maglalang, 56, binata, tricyle driver, ng No. 40 T. Concepcion St.; Ryan Dela Rama, 25, ng No. 33 Santan St., at Jojie Madampios, 26, residente ng No. 44 Molina St., Viente Reales ng lungsod.

Dinampot sila ng nga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) nang makaiskor sa kanila ng shabu ang isa sa mga pulis sa ikinasang buy-bust sa kahabaan ng Concepcion St. malapit sa bahay ni Maglalang bandang alas-5:30 ng madaling-araw.

Nakuha sa kanilang pag-iingat 10 gramo ng umano’y shabu na nagkakahalaga ng P64,000 dahilan para kasuhan ang mga ito ng paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Orly Barcala)