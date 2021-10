3 araw quarantine sa balikbayan hinirit

Inihirit ni House Assistant Majority Leader at ACT-CIS Rep. Rowena Niña Taduran ang mas maikling quarantine period para sa mga umuuwi mula sa ibang bansa kung sila ay bakunado na at nag negatibo sa COVID-19 test.

Ayon kay Taduran, ang kasalukuyang 14 quarantine period kung saan 10 araw ang ilalagak ng umuwi sa hotel quarantine at apat na araw na home quarantine ay masyadong mahaba.

“I suggest that the go­vernment shorten this to 3 days during which the onset of symptoms of COVID-19 usually manifest. Kapag negative, dapat i-release na sila sa kanilang uuwian para mag-home quarantine. Walang dahilan para patagalin sila sa hotel ng hanggang 10 araw kung wala namang sintomas ng COVID at negatibo rin sa test,” sabi ni Taduran.

Ipinunto ni Taduran na marami sa mga umuuwi ay konti lang ang dalang pera at nababawasan pa ito habang naka-quarantine. (Billy Begas/Eralyn Prado)