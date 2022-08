3 araw naospital: Jessy nalason habang buntis

Nadale ng food poisoning si Jessy Mendiola noong first trimester ng kaniyang pagbubuntis na labis niyang ikinabahala at ng asawang si Luis Manzano.

Isa lang ‘yan sa mga kinuwento ni Jessy sa kanyang latest YouTube vlog na tungkol sa kanyang pinagdadaanan habang buntis kay “Peanut”.

Aniya, malamang ang nakadale sa kanya ay ‘yung kimchi na kinain niya or ang salad na baka hindi nahugasan nang mabuti.

Tatlong araw ngang naospital si Jessy. Ingat na ingat pa naman siya sa una niyang pagbubuntis.

“Never pa ako nakakita ng ganoon karaming beses na nagbanyo ever,” sabi ni Luis dahil nga sa kinain ni Jessy that time.

“Namumutla na ako. Tapos talagang ang payat-payat ko noon. Nag-lose ako ng 5 pounds nang ilang araw lang. So medyo worried ako kasi syempre pregnant ka, tapos na-dehydrate ka. Pero we got through it kasi talagang inalagaan tayo ni God,” kuwento naman ni Jessy.

Buti na lang daw at maliit pa ang ipinagbubuntis niya noon kaya hindi pa gaanong naapektuhan si baby. Lesson learned ito para sa aktres kaya doble ingat siya ngayon sa kanyang mga kinakain.

Si Luis daw ang pinaglilihian ni Jessy kaya gustong-gusto niya na laging nakadikit sa asawa. Si Luis naman, kung dati ay nagre-request ng pahinga sa kanyang mga proyekto, ngayon ay mas sinipag lalo at naghahanda sila sa pagdating ng bagong anghel sa kanilang buhay.

“Gusto ko pang magsipag. Dati grabe ako maglagay ng rest day sa schedule ko,” paliwanag pa ng aktor.

Ngayon ay naghahanda na ang mag-asawa para sa gender reveal ng kanilang baby. Hula ni Jessy, lalaki ang kanyang dinadala. Si Luis naman, tingin niya ay babae. (Batuts Lopez)