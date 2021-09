3.8M nawalan ng trabaho sa August lockdown

Umakyat sa 3.88 milyong Pilipino ang walang trabaho nitong Agosto, mas madami ng 810,000 kaysa noong Hulyo dahil nagpatupad ng lockdown sa National Capital Region (NCR) at iba pang lugar sa bansa.

Ayon kay Philippine Statistics Authority (PSA) Usec. Dennis Mapa, buwan-buwan nang bumababa ang unemployment rate simula May 2021 ngunit naudlot ito nang umakyat ito sa 8.1% ng Agosto.

“‘Pag may ECQ, ang affected talaga ay ang unemployment rate… malaki ang impact dito partikular na sa National Capital Region,” sabi ni Mapa kahapon.

Ang unemployment rate ay ang porsiyento ng mga walang trabaho sa labor force o ang populasyon ng mga nagtratrabaho at naghahanap ng trabaho na nasa edad 15 pataas.

Sabi ni Mapa, nasa 48.12 milyong tao ang labor force noong Agosto na dumami ng 3.38 milyon mula sa 44.74 milyon buwan ng Hulyo.

Aniya, lumalaki ang labor force sa panahong gumagradweyt ang mga tao sa paaralan at nagisisimula nang maghanap ng trabaho.

Ayon sa PSA, pinakamarami ang nawalan ng trabaho sa sektor ng edukasyon kung saan 238,000 ang trabahong nawala, sumunod naman ang administrative and support service activities kung saan 183,000 naman ang nasibak. Nabawasan naman ng 110,000 ang trabaho sa professional, scientific, and technical activities. May 85,000 na trabaho naman ang nawala sa construction at 83,000 sa human health and social work activities. (Eileen Mencias)