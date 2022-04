3.6M expired COVID bakuna papalitan ng COVAX

Papalitan ang mga COVID vaccine na nag-expire na at hindi nagamit sa vaccination rollout ng gobyerno.

Ito ang ini-report ni Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque III kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang regular Talk to the People nitong Martes ng gabi.

Ayon kay Duque, papalitan ng COVAX facility ang mga napasong bakuna at walang babayaran ang gobyerno kahit na sentimo.

“Yes sir, papalitan po ‘yan, ire-replace ng COVAX facility. Nag-meeting na kami at mayroon na posilang sulat sa atin, walang cost po. Wala po,” ani Duque.

Mayroon aniyang 3.6 million doses ng COVID vaccines na nag-expire na mula sa supply ng gobyerno at makakasigurong papalitan ito ng COVAX facility.

Nilinaw ni Roque na maliit na porsiyento lamang ito sa kabuuang supply ng bakuna ng bansa at hindi makakaapekto sa vaccination rollout ng gobyerno.

“‘Yon pong COVAX mayroon silang stockpile ng mga bakuna with longer shelf life. So ang gagawin po, ‘yong mga nag-expire na sa atin umabot ng about 3.6 million doses which is just about 1.46% of our total inventory ng bakuna,” dagdag ni Duque.

Sinabi ng kalihim na ipinakiusap din nila sa COVAX ni vaccine czar Secretary Carlito Galvez na kung maaari ay isama ring palitan ang mga bakunang binili ng gobyerno na malapit ng mapaso at hinihintay pa nila ang magiging katugunan para dito.

“Ang pakiusap namin ni Secretary Galvez na pati ‘yong binili natin palitan na rin nila hindi lang ‘yong donated kundi pati procured. We are waiting for their answer Mr. President,” wika ni Duque.

Ikinatuwa naman ni Pangulong Duterte ang ibinalita ni Duque na aniya ay magandang tugon ng COVAX sa gobyerno. (Aileen Taliping)