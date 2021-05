2nd pinakamarami sa ASEAN! 4M Pinoy naturukan kontra coronavirus

Mahigit apat na milyong indibiduwal na ang naturukan ng bakuna kontra COVID-19 sa bansa.

Ayon sa data ng National Vaccination Operations Center lumalabas na hanggang nitong Mayo 22 ay may kabuuang 4,097,425 anti-COVID shots ang naibigay sa mga Pinoy.

Sinabi ni National Task Force Against COVID-19 chief implementer and vaccine czar Carlito Galvez Jr., ang nabanggit na bilang ay nagpapakita na maari nilang maabot ang kanilang target na vaccination rate na hanggang kalahating milyon kada araw para ma­tamo ang herd immunity bago matapos ang taon.

Kumpiyansa si Galvez na sa sanda­ling masimulan ang pagbabakuna sa economic frontliners at indigenous population simula sa Hunyo ay maa­ring madoble ang apat na milyon lalo na kung may sapat ng supply ng COVID-19 vaccine.

“This will be the key in saving more lives, putting an end to this pande­mic and revitalizing our economy,”ani Galvez.

Ayon sa Bloomberg ang Pilipinas ay ikadalawa sa 10 ASEAN member-states; ika-13 sa 47 bansa sa Asia at ika-37 sa 196 bansa sa mundo sa may pinakamaraming nabakunahan. (Juliet de Loza-Cudia)