2nd drug test ng FIBA positibo rin si Ravena

Wala pang kumpirmasyon sa dahilan ng biglaang pagsibat ni Kiefer Ravena sa ­Iloilo, bumalik ng Manila sa unang available na flight noong Linggo ng hapon at hindi na nag­laro sa PBA All-Stars kinagabihan.

Pero sa ulat na ­unang inilabas ng SPIN.ph, hindi raw pumasa ang ‘The Phenom’ sa random drug test pagkatapos ng laro ng Gilas at Australia sa FIBA World Cup Asian qualifiers sa Melbourne noong Pebrero 22.

‘Multiple sources’ ang ginamit ni Ruben Terrado na pinanggalingan ng report na nagpositibo si Kiefer sa performance enhan­cing drug pagkatapos ng window 2 game.

May mga pagkakataon na hindi alam ng atleta na ang kinain o ininom niya ay nagtataglay pala ng banned substance kaya nagpopositibo.

Sa kaso ni Kiefer, umapela daw ang Samahang Basketbol ng Pilipinas sa FIBA, humi­ling ng second test. Pero tulad ng una, positibo rin daw ang resulta ng pangalawa, ayon pa sa SPIN.

Tubong-Iloilo ang dating Ateneo King Eagle na si Kiefer, No. 2 pick ng NLEX noong 2017 draft sa likod ni Christian Standhardinger, at dapat ay kasama sa Visayas Selection na sasagupa sa Smart National Team sa third at last leg ng PBA All-Star.

Umaga ng Linggo ay naglaro pa ng golf si Kiefer sa Sta. Barbara kasama sina TNT at Smart Nationals coach Nash Racela at Gilas team manager Butch Antonio. Pagdating ng tanghali, kasama rin si Kiefer sa ibang aktibidad ng PBA All-Stars.