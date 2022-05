2nd booster sa Las Piñas aarangkada na

Pinulong kahapon ni Vice Mayor April Aguilar ang mga doktor ng City Health Office para sa pagbibigay ng second booster sa hanay ng mga senior citizen at health worker sa Lunes.

Ipinaliwanag ni health officer Dra. Julie Gonzalez sa bise alkalde ang paraan ng pagbabakuna sa dalawang grupo alinsunod sa hangarin ni Mayor Mel Aguilar na mapawi ang pag-aalinlangan dito ng mga residente

Tatanggap ng text message ang mga kabilang sa A1 at A2 group para malaman nila ang lugar at oras ng kanilang second booster.

Iminungkahi rin ni Vice Mayor Aguilar na muling buksan ang community sites sa Verdant Covered Court, Golden Acres Covered Court, Almanza Uno Covered Court, San Antonio Covered Court, Bambusetum Covered Court, Gatchalian Covered Court at T.S Cruz Covered Court bilang karagdagang vaccination site na gagamitin sa 2nd booster shot.

Samantala, pinaghahandaan din ng lokal na pamahalaan ang Chikiting BakuNation na isasagawa sa Mayo 30 hanggang Hunyo 10, 2022 sa buong Metro Manila kabilang ang Las Piñas. Target ng programa na mabakunahan ang mga sanggol na may edad mula 0 hanggang 23 buwan na gulang. Ang mga bakunang maaaring iturok sa mga sanggol ay ang BCG o bakuna kontra TB, Penta-hib o 5in1, Oral Polio at bakuna kontra tigdas.

Upang mas mabilis na maipaabot sa mga magulang na may anak tulad sa nasabing edad, inatasan ni Vice Mayor ang CHO na gawing bahay-bahay ang pagbabakuna na isasagawa ng medical staff ng bawat barangay health center.

Hinihikayat ng pamahalaang lokal ang lahat na makiisa sa mga programang pangkalusugan ng lungsod para sa dagdag kaligtasan at iwas sa mga sakit na maaaring kumalat sa panahong ito. Paalala rin ni Mayor at Vice Mayor Aguilar na palaging mag-ingat at panatilihin ang disiplina sa lahat ng oras.