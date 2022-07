2nd booster sa edad 50 pataas iarangkada na

Umapela si dating presidential adviser for entrepreneurship Joey Concepcion sa Department of Health (DOH) at sa Health Technology Assessment Council (HTAC) na simulan na ang pagbibigay ng 2nd booster vaccine sa mga edad 50 pataas.

Ayon kay Concepcion na siya rin convenor ng Advisory Council of Experts (ACE), irerekomenda nila na 70% ng 70% fully vaccinated Filipinos na mabigyan ng booster shot para makakuha ng insentibo sa opsiyonal na paggamit ng face mask sa labas ng bahay.

“Ang hinihingi namin sa DOH at HTAC, sana payagan na ang mga 50 years and above sa second booster shot. Dito medyo nade-delay ang HTAC. At isa sa problema ng HTAC kasi, medyo mabagal sila sa decisions,” ani Concepcion.

Magugunita na sinabi ng DOH na pinag-aaralan nila ang posibilidad na pagpayag sa mga adult nasa pagitan ng edad 50 at 59 at immunocompromised frontliners na mabigyan na ng 2nd booster shot.

Sa kasalukuyan ay pinapayagan lamang na mabigyan ng second booster ang mga frontline healthcare worker, senior citizens at immunocompromised individuals. (Juliet de Loza-Cudia)