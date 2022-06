2nd booster sa edad 18-59 kinakamada pa

Pinayuhan ng isang eksperto ang publiko na hintayin ang mas magandang formulation ng second booster shot laban sa COVID-19.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Infectious Diseases Expert Dr. Edsel Salvania na naglabas ang World Health Organization (WHO) ng abiso na hintayin ang bagong formulation ng COVID vaccines dahil kasama na sa pinag-aaralan ngayon ay isama ang Omicron sa mga taget ng bakuna.

Maaari aniyang ibigay ang second booster shot para sa 60 years old pataas pero sa 18-59 ay maghintay-hintay na muna para sa mas pinahusay na formulation ng bakuna.

“‘Yong second booster shot for general population, ok ‘yong for 60 and above pero doon sa lower ngayon may kakalabas lang ang WHO na malamang mas maganda kung hintayin natin ‘yong formulations na kasama ‘yong Omicron sa target dahil nagsisilabasan na ‘yong preliminary data dito and baka mas maka¬tulong siya sa general population na kokonti na lang ‘yong added benefit kung bibigyan natin ng second booster,” ani Salvania.

Bagama’t maraming bakunang nakatakdang mag-expire, hindi na dapat asamin na magamit ito sa second booster at sa halip ay hintayin na naman ang bagong reformulation.

Pero mahalaga aniyang matapos muna ang first booster shot sa mamamayan dahil hanggang ngayon ay marami pa rin ang hindi nagpapa-booster.

Umaasa aniya sila na maaaprubahan ng Department of Health ang rekomendasyon para mabigyan na rin ng booster shot ang mga edad 12-17. (Aileen Taliping)