2nd booster sa 50-anyos pataas kasado na

Inilarga na ng Department of Health (DOH) ang rollout sa second booster para sa 50-anyos pataas, 18-49 taong gulang na may comorbidities.

Sa pamamagitan ng National COVID-19 Vaccination Operations Center (NVOC), inilatag na ang mga guideline para sa nationwide rollout ng fourth dose o second booster sa nabanggit na edad.

Ito ay bunsod na rin nang pagpapalawig sa Emergency Use Authorization (EUA) ng Food and Drug Administration (FDA) sa ilang COVID-19 vaccine brands upang mapayagang magamit sa second boosters ng expanded population groups at rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council (HTAC) kay DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Nabatid sa DOH, ang Tozinameran (Pfizer) at Spikevax (Moderna) mRNA vaccines lamang ang maaaring gamitin para sa second booster dose, at dapat na may interval na halos apat na buwan mula sa ikatlong dose o unang booster.

Dapat umanong alamin ng mga eligible individual sa kanilang mga lugar kung kailan ang schedule ng pagbabakuna sa pinakamalapit na LGU o private sector vaccination site.

“Eligible individuals may soon check with the announcements of their nearest LGU or private sector vaccination site for the deployment schedules, and are asked to be ready with their vaccination card and valid ID,” ayon sa DOH. (Juliet de Loza-Cudia)