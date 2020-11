2K telco tower aprub sa mga mayor

Mahigit 2,000 permit at clearance na inihain ng mga telecommunication company ang inaprubahan na mga alkalde sa iba’t ibang local government unit, ayon kay Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año.

Sinabi ng kalihim na base ito sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na pabilisin ang proseso ng aplikasyon ng mga telco para sa pagtatayo ng mga cell tower.

“Sa loob po ng dalawang linggo, 815 newly approved telco application for towers. So ibig sabihin po ay additional 815 towers ang madadagdag. So total po ay 2,082 na ang na-approve natin na mga telco tower mula po noong ipinag-utos niyo ito. At mayroon pong 637 pending applications so ito po ‘yong aasikasuhin naming,” pag-uulat ni Año sa Pangulo.