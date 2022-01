297 quarantine facility kayang-kaya ng PNP

Tiniyak ng Department of Interior and Local Government (DILG) na kayang bantayan ng mga pulis ang 297 quarantine facilities sa Metro Manila laban sa mga pasaway na pumupuslit na balikbayan at overseas Filipino workers.

Sinabi ni DILG Undersecretary at Spokesman Jonathan Malaya na sapat ang bilang ng mga pulis para magbantay alinsunod sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dapat maulit ang ginawa ni ‘Poblacion Girl’.

“So, 297 times two dahil sabi ng pangulo ay dalawa, that means 594 police officers; so, kakayanin naman po natin ito. Mayroon po tayong tinatawag na Mobile Force Battalion na nakatalaga sa NCRPO, sa mga police district office and mga police stations,” ani Malaya. (Aileen Taliping)