29 NCR kapitan palpak sa ECQ

Pinagpapaliwanag ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang 29 na barangay captain sa Metro Manila dahil sa kabiguan na ipatupad ng maayos ang enhanced community quarantine (ECQ) sa kanilang mga nasasakupang lugar.

Kabilang sa mga barangay captain na inisyuhan ng show cause order ni DILG Secretary Eduardo Año ay ang mga sumusunod: Barangay 11, 12, 20, 154, 220, 350, at 212 sa Maynila; Brgy. Bagong Silangan, 178, 12, 176, 37, at 129 sa Caloocan City; Brgy. Pasong Putik, Pasong Tamo, San Bartolome, Batasan Hills, Payatas, Fairview, Novaliches Proper, at San Antonio sa Quezon City; Brgy. Don Bosco, Moonwalk, at Marcelo Green sa Parañaque; Brgy. Pio Del Pilar at Bangkal sa Makati City; Brgy. Almanza 2 sa Las Piñas; Brgy. Tonsuya sa Malabon; at Brgy. Alabang sa Muntinlupa City.

Sabi ng kalihim, ginawa nila ang nasabing hakbang dahil na rin sa mga natatanggap na ulat ng DILG mula sa mga nagmamalasakit na mamamayan hinggil sa hindi pagsnod sa social distancing sa mga nabanggit na barangay.

Aniya, may pananagutan ang mga barangay captain sa hindi pagsunod sa tamang implementasyon ng ECQ na ipinag-uutos ng Republic Act No. 11469 o Bayanihan to Heal As One Act. (PNA)