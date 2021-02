Kris mas mahal ni Boy kesa Korina

Sa naging IG Live interview ng King of Talk na si Boy Abunda kay G3 Sampedro, napag-usapan nila ang tungkol sa same-sex marriage at diretsong sinabi ni Kuya Boy na okay siya rito.

Pero dahil daw sa pandemic, may mga plano talagang hindi natuloy o naantala tulad nga sa plano nila ng very longtime partner niya na si Bong Quintana. Halos 30 years na sila together.

Sey ni Kuya Boy, “I would get married for the legal reasons. I am not a fan and Bong is not a fan either of the ceremony at this point in our life. But I respect others, tuwang-tuwa ako kay Jun Lana at Direk Perci Intalan, wow! Liza Dino and Ice Seguerra getting married, it worked.

“I want to get married because I want Bong to have the right to my dead body when I pass on and vice-versa.

“I want Bong to claim whatever I have the same way I have the right to claim whatever he has. We want to have that rights. I want to have the legal rights because we are in this world.”

Binigyang diin ulit niya na, “Yes, I am a pro-marriage.”

Tiyak naman na ikatutuwa ni Kris Aquino dahil nang papiliin si Kuya Boy between Kris and Korina Sanchez, si Kris ang pinili nito.

“Of course, Kris is a closer friend of mine. Korina is also a friend.”

Wag gamitin, siraan: Ivana wapakels kina Derek, Gerald

Sinagot ni Perry Lansigan, manager ni Ivana Alawi ang pinost ni Nay Lolit Solis sa kanyang Instagram account tungkol sa nabasa raw niyang sinabi ni Ivana na ayaw nito kila Derek Ramsay at Gerald Anderson dahil mga mukhang dugyot at mabaho.

Siyempre, nabasa ni Perry ang IG post na ito ni Nay Lolit at agad nag-react. Itinanggi nito na ganun ang alaga at magsasalita ng hindi maganda sa dalawang actor.

Sabi ni Perry, “Naku Nay, walang sinasabi na ganyan si Ivana and never siya maglo-look down sa tao. Hindi siya ganyan. Okey lang siya pag-usapan. Pero wag na wag sya sisiraan dahil pangit yun.”

Gusto sana naming malaman kung ano ang reaction nina Derek at Gerald na parehong may parehong image sa mga netizens pagdating sa girls at mga nakakarelasyon.

Pero, yun nga, wala naman daw katotohanan na may gano’ng comment ang isa sa reyna ng YouTube.