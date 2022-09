28 power supply deal nilusaw ng SC, sinisingil pa sa consumer

Inireklamo ng isang advocacy group sa Energy Regulatory Commission (ERC) na sinisingil pa rin sa mga consumer hanggang ngayon ang 28 mula sa 90 power supply agreement (PSA) na pinawalang-bisa ng Supreme Court (SC) noong 2019.

Nabatid na nakipag-usap ang Power for People Coalition o P4P sa mga ERC commissioner noong Martes kung saan sinabi rin ng grupo na may natuklasan pa silang 30 walang bisa dapat na PSA na hindi binanggit sa kautusan ng SC.

“The Supreme Court ruled that these PSAs should not take effect precisely because they are uncompetitive and expensive,” sabi ni P4P convenor Gerry Arances sa pahayag kahapon.

Ang mga PSA ang kasunduan sa pagitan ng distribution utility tulad ng Meralco at ng generation company kung saan nakasaad kung magkano bibilhin ang kuryente sa loob ng tukoy na panahon.

Para hindi agrabyado ang mga consumer, inoobliga ang mga distribution utility na magsagawa ng competitive selection process (CSP) o bidding para sa suplay ng kuryente.

Ang ibang distribution utility kasi ay may sarili ding generation company at sakaling magsabwatan ang mga ito, maaari na lamang silang bumili ng mahal na kuryente sa kanilang sister company at gatasan lamang ang mga consumer.

Sabi ni Arances, nangako ang ERC na titingnan nito ang nangyari sa 28 PSA na napawalang bisa na.

Aniya, sana kumilos din ang ERC tungkol sa 30 PSA pa na dapat napawalang bisa na.

Sa ngayon, 120 PSA na ang hindi pina-bidding na dapat ay mga walang bisa.

“What is clear right now is that nothing—not the law or consumer welfare—is considered by these involved generation companies and distribution utilities in their pursuit of profit,” sabi ni Arances. (Eileen Mencias)