28 barangay sa Iloilo ni-lockdown

Nilagay sa localized lockdown ang 28 barangay sa Iloilo City dahil sa pagtaas ng kaso ng coronavirus disease sa lugar.

Sa bisa ng Executive Order No. 147 na inisyu ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, ipinatupad ang localized lockdown mula Sept. 17 hanggang Sept. 20 sa Sitio Taytay sa Brgy. Simon Ledesma sa Jaro at Zone 4 sa Brgy. Concepcion sa City Proper.

Ang iba pang barangay na nasa surgical lockdown ang M.H. Del Pilar San Isidro, Bito-on, Buntatala, Cubay at Tabuc Suba sa Jaro; Calumpang, Infante, San Juan at East Baluarte sa Molo; at Ingore, Aguinaldo, Nabitasan, Jalondoni Estate at Magsaysay sa LaPaz; at Bo. Obrero, Sinikway at Rizal Lapuz Sur.

Pinatupad din ang surgical lockdown sa City Proper district, Gen. Hudges, Monica at Zamora Melliza gayundin sa Bolilao at Bakhaw sa Mandurriao district, at Sta. Cruz at San Jose sa Arevalo.

Ayon kay City COVID-19 Team spokesperson Jeck Conlu, ibig sabihin ng surgical lockdown ay localized containment ng mga apektadong lugar kung saan ikinasa ang total liquor ban at curfew hours na 8PM hanggang 4AM.