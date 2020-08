27M jobless sa pandemya

Halos kalahati ng mga Pilipino na may sapat na gulang o katumbas ng 27.3 milyong indibidwal ay walang trabaho, ayon sa survey ng Social Weather Stations’ na isinagawa noong Hulyo.

Isinagawa ng SWS ang survey mula July 3 hanggang 6, na natuklasan ang mataas na rekord na 45.5 porsiyento ng adult labor force dahil sa krisis sa COVID-19 na napinsala ang ekonomiya.

“This is a 28-point increase from 17.5 percent in December 2019, and a new record-high since the 34.4 percent in March 2012,” sabi ng SWS.

Noong Disyembre 2019, iniulat ng SWS na 7.9 milyong Pilipino ang walang trabaho. Nangangahulugan ito na mula noon, 19.4 milyong mga Pilipino ang naging walang trabaho.

Natuklasan sa survey na 21 porsyento ng mga adult Filipino ang nawalan ng trabaho sa panahon ng COVID-19 crisis. Nasa 21 porsyento bago pa ang pandemya.

Milyun-milyon ang nawalan ng trabaho habang ang ekonomiya ng Pilipinas ay bumaba ng 16.5 porsyento sa ikalawang quarter, na bumulusok sa unang pagkakataon sa halos 30 taon. Sinundan nito ang isa sa pinakamahaba at mahigpit na mga lockdown sa mundo upang hadlangan ang pagkalat ng COVID-19.

Sa Metro Manila, na ‘powerhouse’ ng ekonomiya ng Pilipinas, ang rate ng walang trabaho ay lumobo sa 43.5 porsyento noong Hulyo mula lamang sa 15 porsyento noong Disyembre ng nakaraang taon.

Ang rate ng walang trabaho ay tumaas din sa ibang bahagi ng Luzon hanggang 45.2 porsiyento noong nakaraang buwan mula 17.3 porsiyento noong Disyembre 2019.

Sa Kabisayaan, ang rate ng walang trabaho ay tumalon sa 46.6 porsyento noong Hulyo mula sa 15.7 porsyento noong Disyembre ng nakaraang taon. Tumaas din ito sa Mindanao, na umabot sa 46.5 porsyento noong nakaraang buwan mula sa 20.7 porsyento sa pagtatapos ng 2019.

Ang bahagi ng mga nawalan ng trabaho o kabuhayan sa panahon ng COVID-19 crisis ay bahagyang mas mataas sa mga lungsod o bayan sa 23 porsyento kaysa sa mga lugar sa kanayunan, na nasa 18 porsyento.

Halos 4 sa kada 5 Pilipino, o 79 porsyento, sinabi din na ang kanilang kalidad-ng-buhay ay lumala. Kabaligtaran ito sa 12 porsyento na nagsabing ang kanilang kalidad ng buhay ay hindi nagbabago, at 8 porsiyento lamang ang nagsabi na mas mahusay ang buhay kumpara sa isang taon na ang nakalilipas.

Nakasaad sa survey na 86.4% ang Labor Force Participation Rate o katumbas ng 60 milyon mas mataas mula sa 68.7% noong December 2019 kung saan ay nasa 45.5 milyon ang adult.(Mina Aquino)