2,700 PAL worker iniwan sa ere ni Lucio Tan

Aabot sa 2,100 ang mawawalan ng trabaho sa Philippine Airlines (PAL) ni Lucio Tan at PAL Express ngayong Pebrero.

Sa ulat ng online news site na Bilyonaryo.com.ph, sinulatan ni PAL president and COO Gilbert Sta. Maria ang mga taga-PAL noong Lunes kung saan inamin niyang matagal pa bago makabangon ang airlines at humingi ng paumanhin sa pagkakaiwan sa kanila sa ere nang matagal.

“This February, we shall carry out close to 1,000 voluntary and 1,100 voluntary separations of PAL and PALex colleagues across all departments throughout the company,” sabi ni Sta Maria.

Nabatid na Oktubre 2020 pa nagsimulang magtanggal ng tao ang PAL sa ilalim ng voluntary separation program ng kompanya.

Ayon kay Sta. Maria, aabot sa 2,700 o 35% ng tauhan ng PAL ang mawawala sa kompanya oras na matapos ang proseso.

Hindi tugma sa liham ni Sta. Maria ang pahayag ng PAL na nagsasabing 2,300 ang apektado sa isinasagawa nitong pagtatanggal ng tao ngayon at katumbas ito ng 30%.

Ayon sa PAL, ang mga apek­tadong tao ay maituturing na empleyado pa ng kompanya hanggang sa kalagitnaan ng Marso 2021.

“I apologize for the uncertainty you have had to ensure, but certainty is another commodity that his pandemic has made scarce,” dagdag ni Sta. Maria sa kanyang liham.

Pinangako ni Sta. Maria sa mga masisibak na kikilalanin ng kompanya ang kanilang serbisyo sa pamammagitan ng pagsusumikap para hindi magsara ang PAL.

Bago pa magka-retrenchment, sinabi ng PAL na nagpatupad ito ng temporary furloughs at flexible working arrangements para maka-claim pa rin ang mga tao nito ng benefits, partikular ang medical benefit at pinaalam na ng kompanya sa mga tao ang maaaring mangyari noon pa lang Oktubre 2020.

Sa ngayon ay matumal pa rin ang biyahe ng PAL at kulang-kulang pa sa 30% ng mga biyahe nito ang meron kung ikukum­para bago magpandemya.

Aniya, ang susunod na yugto ng ‘recovery journey’ ng PAL ay ang tinatawag niyang comprehensive financial restructuring. Bago pa magkaroon ng pandemya, dinudugo na ang PAL. Noong 2019, nasa P1 bil­yon buwan-buwan ang nalugi rito. (Eileen Mencias)