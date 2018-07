27 kalsada sa Luzon sarado sa baha, landslide

Sa ulat ng Bureau of Maintenance ng DPWH, pitong road section ang natukoy sa Cordillera Administrative Region (CAR), 10 sa Region 1, walo sa Region 3, at dalawa sa Region IV-A.

Kasabay ito ng pagpapakalat ng mga heavy equipment at maintenance perso­nnel mula sa DPWH Regional and District Engineering Offices upang magsagawa ng mga clearing operation, makapaglagay ng war­ning signs, at matulu­ngan ang mga na-stran­ded na mga motorista sa mga apektadong lugar.

Sa CAR, ang mga isinarang daan ay kinabibilangan ng Abra-Ilocos Norte Road sa Nagaparan, Danglas, Abra dahil sa pagbagsak ng lupa at nasirang slope protection; Abra-Cervantes Road sa Gangal, Sallapadan, Abra bunga ng mga nag-collapse na pavement at washed out embankment ng Manic­bel Bridge Approach A; at Acop-Kapangan-Kibungan-Bakun Road sa Bagtangan, Gambang, Bakun, Benguet at Gakian, Gambang, Bakun, Benguet bunga ng road slip.

Hindi rin madaa­nan ang mga lugar ng Kalinga-Cagayan Road, Dumanay Section; Mountain ­Province Boundary-Calanan-Pinukpuk-Abbut Road dahil sa mga bumagsak na lupa; Junction Talubin-Barlig-Natonin-Paracelis-Calaccad Road Amolong-Cassag Section, Bacarri, Paracelis dahil sa mga naputol na daan; at Kennon Road dahil sa landslide.

Sa Ilocos Region, ‘not passable’ din ang Urdaneta Jct.-Dagupan Road sa Zambales Road sa YMCA CSI Lucao-Tapuac Section at Tarlac Road Carang­laan Section Mayombo Section; Dagupan-Bonuan-San Fabian Road; Judge Jose De Venecia Sr. Ave Road; Pangasinan-Tarlac Road Umanday-Bugallon Section at Poblacion Aguilar Section at Subol Bridge.

Ang bahagi ng Ventinilla Bued section, at seksyon ng San Miguel sa Urdaneta Jct.-Dagupan Road ay isinara din sa trapiko gayundin Malabago at Mancup Calasiao ng San Carlos-Calasiao Road, Bued Section ng Calasiao Old Road, Tagudin-Cervantes Road, Barangay Ma­­n-atong, Suyo, Ilocos Sur dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa.

Apektado sa Region 3 ay ang mga sumusunod: Jose Abad Santos Avenue (JASA) sa Sta. Isabel, Dinalupihan, Bataan; Balanga Poblacion Road mula sa Genesis Bus Terminal patungo sa Cathedral; Bomba Brid­gesa kahabaan ng Baliwag-Candaba-Sta. Road sa San Agustin Candaba, Pampanga; Candaba-San Miguel Road sa Paralaya, Candaba, Pampanga; Sawat-Bilad, Cami­ling Section ng Paniqui-Camiling-Wawa Road sa Camiling, Tarlac; La Paz Section, Sta. Rosa-Tarlac Road sa Brgy. San Roque at San Isidro, La Paz, Tarlac; Concepcion-La Paz Road sa Brgy. Rizal at San Isidro, La Paz, Tarlac; at La Paz Section ng Victoria-La Paz Road sa Brgy. Lomboy at Matayumtayum, La Paz, Tarlac,

Dalawang kalsada ang isinara dahil sa landslide sa Indang-Alfonso via Luksuhin Road, Barangay Tambo Malaki, Indang, Cavite at ang kahabaan ng Tagaytay-Taal Lake Road, Barangay San Jose, Tagaytay City.