27 armas sinuko sa Tawi-Tawi

Narekober ng mga sundalo ang 27 high-powered at low-powered firearms mula sa mga residente ng Tawi-Tawi na isinuko ng huli sa mga security at local government official ng probinsya sa unanglimang bu­wan ng 2021.

Sa nasabing bilang, isa ang binigay ng residente ng Barangay Panglima Alari, Sitangkai.

“Through the series of negotiations and dialogues with local officials and other stakeholders, a 52-year-old man turned over his Springfield M1 Garand rifle with seven rounds of live ammuni­tion and one magazine clip to the troops of the 312th Marine Company,” ayon na­man kay Lt. Col. Aladdin Caluza ng Ma­rine Battalion Landing Team 12.

Ang mga baril ay nakatago umano sa 312MC headquarters habang naghihin­tay na ma-turn over.

Sinabi ni Brig. Gen. Arturo Rojas, Commander ng JTF Tawi-Tawi, patuloy silang nagsasagawa ng forum at daya­logo sa mga lokal na politiko para ma­hikayat ang mga sibilyan na isuko ang kanilang hindi dokumentadong armas. (Kiko Cueto)