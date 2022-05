26M Pinoy purdoy – Popcom

PUMALO sa 26 milyon ang bilang ng mga Pilipinong naghihikahos sa buhay.

Ito ang siniwalat ni Population Commission (Popcom) Undersecretary Juan Antonio Perez III, lalo na umano sa mgalugar na nakapagtala ng mataas na kaso ng COVID-19.

“Tumaas ang bilang ng pamilyang Pilipinong naghirap, 23% of the population were living below the poverty line na sinet nilawhich was P12,000 a month. Lumalabas na 26 million Filipinos are living below the cost of living,” pahayag ng opisyal saLaging Handa public briefing.

Makikita aniya ito sa National Capital Region, Central Luzon, at Central Visayas kung saan mataas ang COVID case. Malakiumano ang naging epekto ng pandemya sa buhay ng mgaPilipino kaya umaasa ang komisyon na makakabawi sa mgadarating na panahon.

“‘Yong poverty situation natin apektado talaga ng COVID and apektado rin ng cost of living. So we hope this is on the road to recovery and by this year, ang hope ng NEDA is we will achieve again,” dagdag ni Perez. (Aileen Taliping)