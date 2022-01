25K polling precinct idadagdag sa Mayo 9

Balak ng Commission on Elections (Comelec) na dagdagan ng 25,000 pang polling precinct para sa darating na halalan sa Mayo 9, 2022.

Sinabi ni Comelec spokeperson James Jimenez sa ginanap na Kapihan sa Manila Bay virtual forum, ito’y para maging 105,000 na ang mga polling precinct para sa halalan.

“We are looking at 105,000 precincts. That is up from only around 80,000 nung nakaraang halalan 2019,” ani Jimenez.

Ilalagay aniya ang mga karagdagang polling precinct sa mga pampublikong paaralan.

Dagdag ni Jimenez na hindi lahat ng paaralan ay magagamit dahil na rin sa ipatutupad na physical distancing sa araw ng halalan. (Juliet de Loza-Cudia)