2,500 public teacher sa Makati tatanggap ng laptop

Magbibigay ng mga brand new laptop ang lokal na pamahalaan ng Makati City sa nasa 2,500 public school teacher sa lungsod mula elementarya, junior at senior high school bilang hakbang para sa bagong paraan ng pag-aaral ngayong pandemya.

Kasama pa ng mga bagong laptop ang ibibigay na learner package na nasa On-The-Go (OTG) Flash Drive, printed module at araw-araw na 5-hour internet load para sa mga estudyante at guro, ayon kay Makati City Mayor Abby Binay. Aniya, “No one shall be left behind, whether in teaching or in learning. We must support the teachers and students alike.”