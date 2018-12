25 taong prangkisa ng Solar Para sa Bayan aprub sa Kamara

UMABANTE na ng tuluyan sa Kamara ang panukala na magkakaloob ng 25 taong prangkisa para sa Solar Para sa Bayan Corporation.

Sa botong 198 na pumabor, pitong kumontra at isang abstention ay inaprubahan na ang House Bill (HB) No. 8179 kahapon.

Ang naturang panukala ay iniakda ni Deputy Speaker at Bohol Rep. Arthur Yap.

“It is a solar micro grid. That means in areas that are not being serve by power generators that area will be serve using solar power. These are a­reas na hindi kayang

makuryentehan, dahil masyadong mahal… mga isla, mga areas na mga bundok na hindi na maakyat ng mga distribution transmission line. So, solar micro grid na ang gagamitin doon,” paliwanag ni Yap.