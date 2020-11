25 iniwang patay ni ‘Rolly’

Umakyat na sa 25 ang kabuoang bilang ng mga nasawi dahil sa hagupit ng Super Typhoon ‘Rolly, ayon sa Philippine National Police (PNP).

“We already have 25 who died, three are from Police Regional Office (PRO) 4-A, one is from PRO 4-B, 21 is from PRO-5. All the other regions have zero,” pahayag ni PNP chief Gen. Camilo Cascolan sa isinagawang press briefing kahapon sa Camp Crame. “And we also have 39 injured for PRO-5 and four injured from PRO 4-A,” dagdag nito.

Mayroon din umanong nawawalang dalawa katao sa Calabarzon, isa mula sa Mimaropa, habang tatlo naman sa Bicol region. Nakapagligtas din umano ang PNP ng 7,512 katao mula sa tatlong nasabing rehiyon, pahayag pa ni Cascolan.

Patuloy ang pagpapadala ng relief operation ng PNP sa mga nasalanta ng bagyo partikular sa Albay at Catanduanes ayon pa kay Cascolan. (Edwin Balasa)