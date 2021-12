24M virus vaccine bubuhos bago mag-Pasko

Malakihang bulto ng COVID vaccines ang inaasahang darating sa bansa sa loob ng linggong ito na aabot sa 24 million doses.

Ito ang ini-report ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Talk to the People nitong Lunes ng gabi.

Ayon kay Galvez, magiging sunod-sunod ang pagdating ng mga bakuna sa loob ng linggong ito na lalo pang magpaparami sa supply ng bakuna ng bansa.

Karamihan aniya dito ay donasyon mula sa iba’t ibang bansa maliban sa Pfizer na binili ng gobyerno.

“Sir, ito po ‘yong ano, nakikita po natin 24 million po ‘yong ano, ‘yong darating po ngayong week. Ngayon po darating po ‘yong 2.3 million ngayong gabi. So bukas po darating po ang 8.2 million at sa susunod na araw, sa Wednesday, 10 million, at sa susunod pa mayroon pa tayong umaabot na more or less 3 million,” ani Galvez.

Ini-report rin ng Vaccine Czar sa pangulo na sa kabuuan ay mayroon ng 158 million doses ang natanggap ng gobyerno.

“Mr. President, na-surpass na po natin ‘yong ating target in terms of delivery. Sa ngayon po 158 million doses po ang ating na-receive,” dagdag ni Galvez.

Inaasahan din aniyang sa loob ng linggong ito ay maaabot na nila ang 100 million ng mga mababakunahang Pilipino.

Idinagdag ng kalihim na karamihan sa mga nagpabakuna noong National Vaccination Day ay kabataan dahil gustong-gusto na ring makalabas ng bahay at makapag-face-to-face na sa klase. (Aileen Taliping)