24M view agad: ‘Buwan’ ni JK kinanta ng int’l vlogger

Taong 2018 pa noong i-release ni Juan Karlos Labajo ang “Buwan”, ngunit hanggang ngayon ay marami pa rin ang hooked sa kantang ito. Kabilang na ang international vlogger na si Agon Hare aka Project nightfall, na napakanta at gumawa ng sarili niyang version ng naturang hit OPM song.

Say nga ng mga netizen, damang-dama ni Agon ang mga letra ng kanta. Hindi man buong Tagalog lyrics ang kanyang ginamit, nag-try pa rin siyang gawan ng hustisya ang kanta ni JK.

“This song has it all. I truly put my heart behind it,” ayon pa sa description ng post ng Project Nightfall.

Mayroon siyang slow version habang nagpa-piano, may rock version din na may pag-headbang pa at rockstar get-up.

“I have a personal message for you, Juan Karlos. You’re a freakin’ rock star!” say pa ni Agon sa video post niya.

Nais nga ni Agon na mapansin ni JK ang kanyang post, at umaasang ma-appreciate nito ang kanyang effort na kumanta ng Filipino song.

Habang sinusulat ang balitang ito ay umaabot na sa 24 million views in just 7 hours ang post na ito ng Project Nightfall.

Karamihan ng mga nagkomento ay natuwa sa kanyang rendition at mistulang pagyakap sa kulturang Pinoy.

Ano nga kaya ang say ni JK sa performance ni Agon sa kanyang hit song? Aprub kaya ito sa kanya? (Batuts Lopez)