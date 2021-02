24M follower: Marian pinakasikat pa rin sa Facebook

Si Marian Rivera pa rin ang nangunguna sa Facebook. Siya nga ang tinanghal na ‘Most Followed Facebook Users in the Philippines’.

Ang bongga nga ni Marian na may mahigit 24M na follower sa FB, ha! Marami nga ang nag-aabang sa mga post niya, at lalo nga siyang bumango noong nagka-baby na siya, sina Zia at Sixto.

Anyway, sumunod kay Marian si Angel Locsin, na may mahigit 20M na follower.

Pangatlo si Vice Ganda na may hamig na may 15,339.424 na follower.

Pang-apat si Anne Curtis na may mahigit 18M.

Samantalang pang-lima naman si Doc Willie Ong na may mahigit 14M din na follower.

Pasok din sa listahan sina Sarah Geronimo (13M), Yeng Cosntantino (13M), Cristine Reyes (13M), Manny Pacquiao (12.8M), Toni Gonzaga (12M), Kim Chiu (11.5M), Jennylyn Mercado (11.2M), Erich Gonzales (9.3M), Iya Villania (7.3M) at Maine Mendoza (6.4M).

Anyway, sa mga hindi artista, waging-wagi si Niana Guerrero na may 22.9M follower, ha! Ganun din si Marcelo Santos III na may 10M follower.

Winner din ang Team Kramer na may 10M follower. Alodia Gosiengfiao na may 7.3M follower.

Bongga, di ba? (Dondon Sermino)