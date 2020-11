241 noche buena item walang taas presyo

Inilabas na ng Department of Trade and Industry (DTI) ang suggested retail price para sa mga noche buena items ngayong taon kung saan maraming mga kompanya ang hindi nagtaas ng presyo.

Ayon sa DTI, binaba pa ng San Miguel Foods/Magnolia Inc. ang presyo ng Magnolia Queso de Bola, at binawasan din ng Ideal Macaroni & Spaghetti Factory Inc. ang presyo ng Sunshine Spaghetti nito.

Ham, fruit cocktail, all-purpose cream, spaghetti sauce, keso de bola, mayonnaise, spaghetti, macaroni, at tomato sauce ang ilan sa mga tinuturing ng DTI na noche Buena items dahil ito ang kadalasang sangkap sa mga niluluto sa Pasko at Bagong Taon.

Ayon sa DTI, may 241 na items sa listahan nito ng mga SRP ng noche Buena items.

Sabi ng DTI, pinag-aralan muna ng DTI Consumer Protection Group ang mga presyo at ang mga proposal ng mga kompanya para magtaas ng presyo.

Paliwanag ni DTI Secretary Ramon Lopez, kinakailangang aprubahan ng DTI ang mga presyo para mapangalagaan ang interes ng konsyumers sa panahong marami ang bumibili ng mga ito.

Sabi ng DTI, iiwasan nito ang pagtataas ng presyo hangga’t maari lalo na’t maraming mga Pilipino ang kinakapos ngayong may pandemya.

“The process is not easy but we appreciate the response of many companies as they want to show the bayanihan spirit by not increasing their Christmas products this year,” sabi ni DTI undersecretary Ruth B. Castelo. Aniya, isaisa nilang kinausap ang bawat manufacturer para hindi sila magtaas ng presyo at panatilihin ang presyong itinalaga pa nung 2019.

Ilan sa mga kompanyang kinausap ng DTI na nakumbinse nitong huwag nang magtaas ng presyo ngayong taon ay: Alaska Milk Corp., CDO Foodsphere, Inc., Century Pacific Food, Inc., Del Monte Philippines, Inc., Dole Philippines, Inc., Ideal Macaroni & Spaghetti Factory, Inc., King Sue Ham & Sausage Co., Inc., Kraft Foods Philippines, Inc., Modelez Philippines, Inc., Nestle Philippines, New Amigo Food Products Corp., New Zealand Creamery, Inc., NutriAsia, Inc., Philippine Leading Infinite Logistics, Inc., RFM Corporation, San Miguel Foods, SYSU International, Inc., Unilever Philippines, Inc, Universal Robina Corporation, at Virginia Food, Inc. (Eileen Mencias)