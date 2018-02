24 pasaway tiklo sa Marikina

Umaabot sa 24 pasaway na residente ng Marikina City ang naaresto sa isinagawang­ anti-cri­minality operation, kamakalawa ng umaga.

Ayon kay S/Supt. Roger Quesada, Chief of Police ng Marikina City, patuloy silang nagsasagawa ng Simultaneous Anti-Crimina­lity Law Enforcement Operation (SACLEO) sa buong Marikina City upang mahuli ang mga sinasabing pasaway na residente na hindi sumusunod sa simpleng ordinansa na ipinatutupad ng lungsod.

Batay sa report, nagsagawa sila ng SACLEO mula Biyernes hanggang Sabado ng umaga na kung saan ay nasa 24 violators ang kanilang nahuli kasabay ng pag-isyu ng (OVR).

Apat katao ang nahuling lumabag sa city ordinances na half naked, tatlo sa drinking in public places, da­lawa ang naaresto na natutulog sa kalsada, dalawa ang nahuling nagsasagawa ng illegal gambling, pito naman ang naisyuhan ng traffic violation para sa no helmet, isa sa driving without license at dalawa ang naaresto sa bisa ng warrant of arrest.

Samantala, matagumpay ang naganap na feeding program na isinagawa ng mga kagawad ng Marikina Police sa Barangay Tumana na kung saan nasa 50 kabataan ang napakain ng masustansyang pagkain.