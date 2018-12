24 ni Cordero ng AFP umararo sa Agriculture

Laro sa Linggo/Dis.16:

(Meralco Gym, Pasig City)

3:00 n. h. – Senate vs Judiciary

4:30 n. h. – MP-PSC vs PNP

RUMATRAT si Darwin Cordero ng 24 points upang galamayin ang 2-time titlist Armed Forces of the Philippines na sunggaban ang unang outright semis berth tapos ng 79-73 pag-araro sa Department of Agriculture noong Huwebes sa 7th UNTV Cup 2018 Men’s Basketball Championship 2nd round eliminations sa JCSGO gym sa Cubao, Quezon City.

May 3 trey pa-10-of-14 shooting sa Cordero para sa AFP Cavaliers na sinapawan ang DA Food Masters, 31-10, sa first quarter tungo sa ika-7 panalo sa 8 salang para makapuwesto na sa Final 4 maski matalo pa sa huling asignatura.

May 3 pa siyang rebounds at 2 assists sa pag-angat ng baraha ng Cavs sa 7-1 at pinasalampak ang karibal sa hulihan sa 3-6 na nagpatalsik na sa playoffs ng ligang binabalangkas ni UNTV president at CEO Daniel Razon.

Tumipak naman si Reynaldo Malaga ng 16 puntos sa extra period para manatili ang Malacañang Palace-Philippine Sports Commission (6-1) outright semis sa pagdikdik sa Philippine International Trading Corporation (4-4), 69-64.

At umarya si Reynaldo Malaga ng 6 points sa overtime rin upang iungos ang defending champion Senate (5-3) sa National Housing Authority (4-4), 98-97, sa torneong may nakalaang P4-milyon na ihahandog ng kampeong koponan sa gusto nilang tulungang kawanggawa.