24 netizens kakasuhan sa fake news-PNP

Sasampahan ng kaso ng Philippine National Police (PNP) ang 24 katao na nagpakalat ng fake news sa kasagsagan ng coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic.

Ayon kay PNP chieg General Archie Francisco Gamboa, mayroon na silang na identify na 20 insidente ng pagpapakalat ng maling impormasyon at balita mula ng simulan ang enhanced community quarantine sa buong Luzon nitong Marso 17.

Mayroon ng nadakip na limang suspek na pasimuno nang pagpapakalat ng fake news sa social media dahilan ng pag panic ng mga tao.

“They are among 24 persons named respondents in 32 complaints filed for an inquest or preliminary investigation for violations of the law on Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances under Article 154 of the Revised Penal Code as Amended in relation to Sec 4c4 (Online Libel) and Section 6 of Republic Act No. 10175, or the Anti-Cybercrime Law,” pahayag ni Gamboa sa kanyang statement na inilabas sa media kahapon.

Bukod dito ay patuloy din umano ang ginagawang case build up ng pulisya laban naman sa pasimuno ng isang fake news sa Facebook hinggil sa umano’ y pag raid ng pulisya sa The Medical City sa Pasig City dahil sa umanoy pagtatago ng personal protective equipment (PPE).

Mariin namang itinanggi ng pamunuan ng hospital ang lumabas na balita at sinabing wala namang naganap na raid sa kanilang ospital.

Ayon pa kay Gamboa ang mga ganitong klaseng mga balita ay walang maitutulong sa paglaban at pagsugpo sa COVID-19.

“In this advance age of digital information, we must exercise discernment to analyze every bit of news through a quick test of the reliability of source and reliability of the information. Fake news deserves to be ignored and not passed on to others,” pahayag ni Gamboa.

Ang sinumang violators ng fake news ay maaring makulong mula 1 hanggang 6 na buwan at maaring patawan ng halagang P40,000 hanggang P200,000.

Nauna ng nagtatag ang PNP ng task group na siyang hahabol ng mga fake news na kadalasang lumalabas sa mga social media.(Edwin Balasa)