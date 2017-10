24 katao pinagdadampot sa ilegal na droga

Sinalikop ng pinagsanib na puwersa ng Cavite Provincial Drug Enforcement Unit, Bacoor Component Police Station, Provincial Public Safety Company at Bacoor SWAT ang Barangay Alima sa Bacoor City Cavite kaugnay pa rin ng maigting na kampanya ng kapulisan kontra droga.

Tumulak ang grupo pasado alas-kuwatro ng madaling-araw sa target area, mabilis na kinordon ang paligid at agad inihain ang ilang search warrant laban sa mga listed drug personality.

Bukod sa search warrant, nagsagawa rin ng `Oplan Galugad’ ang mga operatiba laban sa mga kilalang user at pusher ng ilegal na droga sa lugar.

Sa kabuuan, 24 katao ang dinampot at sinampahan ng mga kaukulang kaso, batay na rin sa resulta ng mga inihaing search warrant at sa mga ebidensyang nakuha tulad ng ilang pakete ng hinihinalang shabu at samu’t saring drug paraphernalia, hinihinalang drug money at baril.