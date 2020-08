24/7 food delivery aprub sa Maynila

Pinayagan ni Manila Mayor Isko Moreno, ang 24 oras na operasyon ng take-out at food delivery sa Maynila para mabigyan ng proteksiyon ang kabuhayan ng mga manggagawa sa food industry.

Nag-isyu ng Executive Order No. 35 si Moreno para payagan ang take-out at food delivery services na makapag-operate ng buong araw.

Idinagdag ni Moreno na unti-unti nang binubuksan ang ekonomiya sa siyudad, partikular na ang food and restaurant industry para mabalanse ang demand mula sa general public.

For the mean time, we must learn how to live while there is COVID-19, and at the same time, we must learn to go back to work safely and to discipline ourselves, for us to help stimulate our economy,” ayon sa alkalde.

Papayagan ang mga restaurant na magbukas lagpas sa curfew at iyong mga awtorisadong residente lamang ang papayagan na makalabas sa kalsada.

Sa ilalim ng general community quarantine, pinapayagan ang lahat ng food establishment na magpapasok ng 30% ng kanilang venue capacity.(Juliet de Loza-Cudia)