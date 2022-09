23M target na bakunado sablay sa 100 araw ni BBM

HINDI naabot ng Department of Health (DOH) ang target na 23 milyong bakunadong Pilipino para sa unang 100 araw ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na umabot lamang ng 2 milyon.

Sa ilalim ng PinasLakas campaign ng DOH, nasa 25,638 ang bakunadong senior citizen kumpara sa 1.07 milyon nilang target.

“This is a result of the waning immunity of the population. Mas malala ang makukuha niyong sakit kung hindi po kayo bakunado dahil ito pong ating mga fully vaccinated, although they are admitted and they have severe infections, they are thriving more than those unvaccinated,” ayon kay DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Sa kabila ito ng puspusang kampanya ng DOH na mabakunahan ang mas maraming Pilipino. (Ansherina Jazul)