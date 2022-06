23M SMS scam naharang ng PLDT, Smart

Iniulat kahapon ng mga kompanyang PLDT at Smart na mahigit 23 milyong SMS ang kanilang naharang mula Hunyo 11 hanggang 14 dahil sa kaugnayan ng mga ito sa mga scam.

Paliwanang ng kompanya, ang mga SMS ay may nakapaloob na tatlong URL na napag-alamang phishing site.

“PLDT and Smart have increased the frequency of our detection and blocking activities to keep our customers safe. We are constantly upgrading our tools to stay ahead of criminals,” pahayag ni Angel Redoble, FVP at Chief Information Security Officer ng PLDT at Smart.

Ang pagharang sa ma SMS ay parte ng pagsisikap ng Smart at PLDT na mapigilan ang pagkalat ng mga text scam. Mula Enero hanggang Mayo 2022, umabot sa mahigit 600,000 SMS na may kaugnayan sa smishing ang kanilang naharang. (Mark Joven Delantar/Kiko Cueto)